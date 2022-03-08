غدًا.. محاكمة سيدة و4 آخرين قتلوا شابًا ونجل عمه

تستكمل محكمة جنايات المنصورة محاكمة سيدة و4 أشخاص آخرين، وذلك بعد اتهامهم باستدراج شاب ونجل عمله وقتلوهما بعد اختلافها معهما على سعر قضاء ليلة محرمة كونها اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، واستعانت بالمتهمين واستدرجت المجني عليه الذي حضر ومعه ابن عمه على موتوسيكل من محافظة الشرقية، وكان في انتظارهما المتهمون وقتلوهما.

كان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلًا من "محمود.م.ط.ا" 23 عامًا، مبلط سيراميك، وشقيقه "إسلام" محبوس، 21 عامًا، فلاح، و"عبده.م.م.ع" 19 عامًا، عامل معمار، ويقيمون قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، و"عزة.إ.ح.إ"، محبوسة، 33 عامًا، ومقيمة بقرية ميت رومي مركز دكرنس لأنهم في يوم 22/10/2021 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليهما عمر إبراهيم محمد دياب عمر، ونجل عمه محمود محمد محمد دياب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمة الخامسة استدرجت المجني عليهما بالدراجة النارية قيادة المتهم الرابع للمكان المتفق علي ارتكاب الجريمة فحضرا مستقلين الدراجة النارية خاصة المجني عليه الأول وبوصولهما بادر الأول بضرب المجني عليه الأول بسلاح أبيض"سنجة على رأسه فأسقطه أرضًا ثم استحصل على سلاح أبيض "مطواة" من المتهم الثاني مسددًا له طعنة استقرت بصدره، ولمحاولة المجني عليه الثاني الذود عنه بادره المتهم الثالث بطعنة بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات استقرت بصدره ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الأبيض"سنجة" مسددًا لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما للتأكد من مفارقتهما الحياة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحيهما.