الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية يستقبل وفدًا من جامبيا

استقبل سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في مقر الصندوق اليوم، وفدًا من جمهورية جامبيا برئاسة سيدي كيتا وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف بجمهورية جامبيا، وبحضور سفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا ومسئولين آخرين، وممثلون من المملكة عن وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية.

ورحب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الوزير والوفد المرافق، وبحث الاجتماع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومشاريع الصندوق الجاري تنفيذها في دولة جامبيا.

وقدم وزير التجارة الجامبي شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها الصندوق، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تقف دائمًا خلف جامبيا، من خلال مساهمتها ودعمها للمشاريع التنموية.

الجدير بالذكر، أن الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه عام 1975 قدم لجمهورية جامبيا 14 قرضًا تنمويًا، وأدار 5 منح لتمويل مشاريع تشمل قطاعات النقل والتعليم والمياه والبنية التحتية، وغيرها.