الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالطالبية

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بالطالبية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بالطالبية.

على الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارات إطفاء، بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع وفيق عبدالعزيز من شارع الثلاثينى الجديد – الطالبية، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة حريق شقة الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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