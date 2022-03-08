الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المركزى الكويتى»: 40% من المناصب القيادية بالبنك مسندة لنساء

بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي

أكد بنك الكويت المركزي حرصه على تمكين المرأة في أداء دور فعال بقطاعات البنك وعلى جميع المستويات الوظيفية، منوها بأن النساء العاملات فيه تشكل 59% من مجموع الموظفين، فيما أسندت 40% من المناصب القيادية لنساء.
وقال المركزي الكويتي - في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام - "إن نسبة القياديات في البنك تخطت النسب الدولية لتمثيل الجنسين في المناصب القيادية داخل الهيئات التنظيمة والقطاع المالي البالغة 30%، وتتخطى أهداف البنك المركزي الأوروبي التي يسعى لتحقيقها في عام 2026 والبالغة 51% لنسبة النساء من إجمالي العاملين، ونسبة 36% من القيادات في إجمالي المناصب الإدارية".
وأضاف أن نسبة الموظفات الحائزات على جائزة "التميز الوظيفي" في البنك بلغت 57% من مجموع الحائزين على تلك الجائزة، مما يؤكد مستوى الأداء العالي الذي تقدمه موظفات البنك، وقدرتهن على تحمل المسؤوليات وأداء المهام على أكمل وجه.
وشدد المركزي الكويتي على التزامه التام بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك على مستوى ما يقدمه من برامج تدريبية وفرص وظيفية ودعما لكوادره الوطنية، وبما يحقق مزيدا من التقدم في أداء مهامه والنهوض بمسئولياته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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