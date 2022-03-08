الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العجز التجارى الأمريكى يقفز إلى مستوى قياسى فى يناير

العجز التجاري الأمريكي
العجز التجاري الأمريكي

اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في يناير، وسط قفزة في الواردات مما يرجح أن تظل التجارة سببا في كبح النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.


وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري قفز بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى إلى الآن يبلغ 89.7 مليار دولار في يناير .


وتم تعديل بيانات ديسمبر، لتظهر عجزا قدره 82 مليار دولار بعد أن كان المعلن في السابق 80.7 مليار دولار.


وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عجزا تجاريا 87.1 مليار دولار، وتسببت التجارة في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة أرباع متتالية.

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وائل لطفي

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