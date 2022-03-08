الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أرامكو: حرب أوكرانيا أدت لتسارع أزمة الطاقة العالمية

أمين الناصر، الرئيس
أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن "الوضع المأساوي في أوكرانيا" يتسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لتصريحات معدة سلفًا أُلقيت في مؤتمر للطاقة.


وفي حديثه أمام مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستون بأمريكا، كرر الناصر ما ذكره رؤساء تنفيذيون آخرون في شركات للطاقة من أن الأزمة تكشف الإشارات المتباينة التي يرسلها صانعو السياسات إلى صناعة النفط والغاز وسط تحول الطاقة.


وقال وفقًا للتصريحات: "مع تثبيط استثمارات النفط والغاز، تتلقى صناعتنا مطالب بزيادة الإنتاج". 

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وائل لطفي

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