معهد إيفو: ارتفاع أسعار الحبوب بسبب حرب أوكرانيا يؤثر على الدول الفقيرة

حذر رئيس معهد إيفو الألماني الاقتصادي، كليمنس فوست، من أن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا سيؤثر على الدول الفقيرة.

وفي تصريحات لمحطة تلفزيون "فونيكس"، قال فوست اليوم الثلاثاء، إن روسيا وأوكرانيا منتجان مهمان للمواد الغذائية، وأردف أن "أسعار المواد الغذائية ترتفع على نحو كبير وسيؤثر هذا على دول فقيرة، ومنها على سبيل المثال في إفريقيا".



وأضاف فوست: "هذا تحد كبير، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا الشأن، إذ لا ينبغي علينا أن ننسى هذه الدول رغم كل التركيز على أوكرانيا".



يذكر أن عمليات الشراء الحالية المدفوعة بالذعر لتكوين مخزونات في المنازل أدت إلى ارتفاعات شديدة في الأسعار.



ورأى الباحث الاقتصادي أن اعتماد روسيا على الغاز الروسي يمثل تحديا كبيرا مشيرا إلى أن الغاز والنفط لا يزالان يتدفقان من روسيا، وقال إن المقاطعة ستضع روسيا تحت ضغط لكنها ستؤثر أيضا على ألمانيا ودول شرق أوروبا.



وتابع فوست، أن سلاسل التوريد وأسعار المستهلكين ستعتمد على "كيفية سير الصراع لاحقا وما إذا كان سيتم وقف توريدات النفط من روسيا، فإذا استمر الصراع، فسيكون لدينا مشكلة خطيرة في الاقتصاد العالمي برمته".