مؤسسات المجتمع المدني تشارك بمؤتمر صحة وتنمية المرأة بجامعة سوهاج

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه في ضوء تنظيم الجامعة لمؤتمر صحة وتنمية المرأة بالتعاون مع جمعية تعزيز المرأة، تم دعوة عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بالتنمية الشاملة للمرأة بكافة مستوياتها، تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ضمن توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، موضحًا أن المؤتمر يعقد يوم الخميس القادم الموافق 10 مارس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، على أن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ صحة وتنمية المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والإستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها ، إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي لصحة المرأة بالجامعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يأتي في إطار قرار إدارة الجامعة لتنظيم سلسلة من المؤتمرات التى تتناول موضوعات عن صحة المرأة في عدد من المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وذلك في إطار إهتمام الجامعة بدعم إدارة المنظومة الصحية بصفة عامة، وتنسيق جهود المؤسسات الإقليمية والوطنية المعنية بتعزيز صحة المرأه، لافتًا إلى أن المرأة تعمل على تنمية اجتماعية ظاهرة وملموسة، عبر مشاركتها في سوق العمل بشكل فعال، كما أنها تعد أحيانًا هي المعيل الأساسي للأسرة في كافة الجوانب الحياتية.

وأشار القاضي، إلى أنه يجري على هامش المؤتمر مناقشة موضوعات تقع في بؤرة الاهتمام بصحة المرأة، والتي تولي لها القيادة السياسية أهميه خاصة لما لها من تأثير مباشر على تنمية وصحة المجتمع والمرأه من جانب والتنمية من جانب آخر، وهم مشكلات «تنظيم النسل، و المشكله السكانية، و ختان الإناث، الزيادة المفرطة في الولادات القيصرية».

وأضاف الدكتور أحمد فوزي جلال أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أن تلك المناقشات تهدف إلى الوصول الي حلول غير تقليديه لحل هذه المشكلات، ووضع مقترحات لها و الخروج بتوصيات على المستوي المجتمعي والبحثي، ترفع إلى الجهات المعنية للمساهمة الفعالة من الجامعة في حل هذه المشكلات التي طالما أرقت المجتمع، وباتت عائق للتنمية.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر يشارك به العديد من الأطراف المجتمعيه والعلمية، من أساتذة الجامعات من التخصصات المعنية من كليات الطب والآداب والتمريض، ووزارتي الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، نادي روتاري، ورجال الدين الإسلامي و المسيحي، مديري المستشفيات الحكومية والمركزية، ورؤساء أقسام النساء والتوليد، مديري إدارات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، رجال الإعلام، ممثلات للطالبات بالجامعة.