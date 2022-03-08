الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شاب قتل زوجته وتخلص من جثتها بإحدى الترع فى المنوفية

متهم
متهم

أقدم شاب من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على قتل زوجته وتخلص من الجثمان بمساعدة والدته وشقيقه، بإلقائها في الترعة، وأبلغ أسرتها بوفاتها طبيعيًا، حيث استغلوا عدم إقامة أسرة المجني عليها فى المحافظة.

 

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون بورود بلاغ من أسرة سيدة متزوجة ومقيمة بدائرة المركز، بعدم العثور عليها في منزل الزوجية.

 

وبسؤال حماتها أكدت لهم وفاتها طبيعيًا ودفنها، ما أصابهم بالصدمة، وطلبوا معرفة مكان دفنها والإجراءات التي تمت وطريقة الوفاة ولماذا لم يتم إبلاغهم بوفاتها لحضور الجنازة وبعد شكهم في حديث حماتها أبلغوا مركز الشرطة.

 

وعلى الفور تم سماع أقوالهم في الواقعة واتهامهم أفراد الأسرة بالجريمة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استدعاء الشاب زوج المتوفاة وأسرته، وبعد تضييق الخناق عليهم أكدوا مقتلها بعد ضربها على يد الزوج والتخلص منها في إحدى الترع محاولين إخفاء جريمتهم بتلك الطريقة، وادعاء وفاتها طبيعيًا أمام أسرتها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق، واستخراج الجثمان عن طريق قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، ونقله إلى مقر الطب الشرعي في شبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق، لبيان سبب الوفاة، وتم التحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات.

 

محافظة المنوفية مركز اشمون ستخراج الجثمان الإنقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

جهود مكثفة لضبط المتهمين بدهس طالبة فى مصر الجديدة

بتخفيض يصل لـ30%.. أسعار السلع الأساسية فى منافذ التموين

التحقيق فى مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين