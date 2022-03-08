القبض على شاب قتل زوجته وتخلص من جثتها بإحدى الترع فى المنوفية

أقدم شاب من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على قتل زوجته وتخلص من الجثمان بمساعدة والدته وشقيقه، بإلقائها في الترعة، وأبلغ أسرتها بوفاتها طبيعيًا، حيث استغلوا عدم إقامة أسرة المجني عليها فى المحافظة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون بورود بلاغ من أسرة سيدة متزوجة ومقيمة بدائرة المركز، بعدم العثور عليها في منزل الزوجية.

وبسؤال حماتها أكدت لهم وفاتها طبيعيًا ودفنها، ما أصابهم بالصدمة، وطلبوا معرفة مكان دفنها والإجراءات التي تمت وطريقة الوفاة ولماذا لم يتم إبلاغهم بوفاتها لحضور الجنازة وبعد شكهم في حديث حماتها أبلغوا مركز الشرطة.

وعلى الفور تم سماع أقوالهم في الواقعة واتهامهم أفراد الأسرة بالجريمة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استدعاء الشاب زوج المتوفاة وأسرته، وبعد تضييق الخناق عليهم أكدوا مقتلها بعد ضربها على يد الزوج والتخلص منها في إحدى الترع محاولين إخفاء جريمتهم بتلك الطريقة، وادعاء وفاتها طبيعيًا أمام أسرتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق، واستخراج الجثمان عن طريق قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، ونقله إلى مقر الطب الشرعي في شبين الكوم تحت تصرف جهات التحقيق، لبيان سبب الوفاة، وتم التحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات.