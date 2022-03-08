الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة وزراء إستونيا: لا بد من وقف آلة الحرب وعزل روسيا بشكل كامل

رئيسة وزراء استونيا،
رئيسة وزراء استونيا، كايا كالاس

دعت رئيسة وزراء استونيا، كايا كالاس، إلى العمل على وقف آلة الحرب الروسية، والتركز على عزل روسيا بشكل كامل عن العالم الحر بعد العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

وقالت كالاس - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأستونية (تالين) اليوم الثلاثاء - " يجب أن نتحلي بالصبر الاستراتيجي لمواصلة فرض العقوبات ضد روسيا، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن توقف آلة الحرب الروسية، حيث إن روسيا تتوقع أن ينفد صبرنا ونتراجع عن فرض العقوبات، ويجب أن نثبت عكس ذلك".

وأضافت: "العالم الديمقراطي انتفض ضد هذه الحرب بسرعة وقوة وإصرار، لكن يحب أن نكون مستعدين للأسوأ، الأسوأ لم يأت بعد".

وتابعت: "أوكرانيا تدافع بشجاعة عن أراضيها، وما تحتاج اليه الآن وبشكل عاجل هو المساعدات العسكرية، والتزام الولايات المتحدة ودعمها هام للغاية"، مشيرة إلى أن إستونيا كانت من بين أوائل الدول التي وفرت الدعم العسكري لأوكرانيا، حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

ونوهت رئيسة وزراء أستونيا بأن الوضع الأمني الجديد يتطلب تغييرًا سريعًا في الأنظمة الدفاعية الأوروبية بما في ذلك الإستونية، مشيرة إلى أن استونيا تنفق أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وتعتزم زيادة الإنفاق إلى 2.44% بحلول 2023، داعية باقي الدول إلى القيام بذلك.

 

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وائل لطفي

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