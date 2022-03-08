الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عون: المرأة اللبنانية لم تنل حقوقها الكاملة في الميدان السياسى حتى الآن

ميشال عون
ميشال عون

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن المرأة اللبنانية باتت اليوم تمارس مختلف الأعمال في المجتمع كالرجل، مشيرًا إلى أنها لم تنل حقوقها الكاملة بعد في الميدان السياسي وتمثيلها في مجلس النواب، مشددًا على السعي لتحقيق هذا الأمر.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو، على رأس وفد من العناصر النسائية في اللواء، وذلك بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، وتقديرًا من رئيس الجمهورية لجهود ودور العسكريات في انجاز المهام المطلوبة منهن.

ورحب عون بالوفد، معربًا عن سعادته باستقبال العسكريات، لافتًا إلى أنه يرى فيهن ثمرة جهد بذله من أجل دخول المرأة في هذه المؤسسة العسكرية، بعد أن كان الأمر مستحيلاً في السابق.

وأضاف أن عدد النساء في الجيش يزداد باضطراد، خصوصًا في ظل ما وصفه بمجتمع ذكوري لم يكن على استعداد للاقتناع بقدرات المرأة في دخول معترك كان مخصصًا للرجال، مشيرًا إلى ضرورة إنجاز الكثير من الأمور لتتمتع المرأة بحقوق كاملة تمامًا كالرجال.

يذكر أن مجلس النواب قد أرجأ قبل عدة شهور مقترحًا بتعديل قانون الانتخابات ليتضمن عدد مقاعد مخصص للمرأة بالمجلس "كوتا نسائية" وأحاله للجان المختصة للدراسة، كما أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم حاليًا 24 مقعدًا لا تشغل النساء سوى مقعد واحد.

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وائل لطفي

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