الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل قضية المتهم بقتل الطالبة شهد ضحية الغدر فى أشمون بالمنوفية

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات وادى النطرون، تأجيل قضية المتهم بقتل الطالبة شهد ضحية الغدر فى أشمون بالمنوفية، لجلسة الخميس المقبل، للاستماع إلى مرافعة محامى المتهم، واستكمال المحاكمة فى القضية.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أمر الإحالة من النيابة العامة، كما استمعت إلى مرافعة محامى أسرة الطفلة شهد، وكذلك والدتها.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على القاتل، حيث إن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، واستدرج الطالبة إلى منزله فى القرية لمحاولة الاعتداء عليها، ولكنها رفضت فقام بخنقها والتخلص منها، خوفا من أن تفضح ما قام به، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفى وطلب منها الذهاب إلى منزله لتقديم مساعدة مالية لها.

جنايات وادى النطرون شمون بالمنوفية محافظة المنوفية مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدى

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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