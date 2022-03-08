قرية بدمياط تكرم المئات من حفظة القرآن في مسابقة سنوية

تقيم قرية شرمساح، إحدى قرى مركز الزرقا بمحافظة دمياط، مسابقات قرآنية رمضانية بشكل سنوي، يشارك فيها مئات الأطفال من القرية والقري المجاورة ويتم تكريم حفظة القرآن الكريم بجوائز قيمة.

بدأت الفكرة بإنشاء صفحه على موقع التواصل الاجتماعي من أحد أبناء القرية وبدأ في الإعلان عن استقبال تلاوات من كتاب الله ومشاركات لأبناء القرية والقرى المجاورة ونشرها على الصفحة لتلقى إقبالا غير متوقع وتبرز مواهب وأصوات ملائكية، لاقت الفكره استحسان أهل المركز، وأصبحت تتم بشكل سنوي.

كما تم تنظيم لجنة تضم مشايخ من الأوقاف والأزهر، ومنهم الشيخ حسام الدين إبراهيم رية، موجه شؤون القرآن بالأزهر الشريف وخطيب بوزارة الأوقاف، والشيخ طارق محمد عبدالمنعم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وحاصل علي إجازة في رواية حفص عن عاصم، والشيخ علي العتابي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، كما قام بالتنسيق العام والإشراف على المسابقة أيمن المليجي دهشان، موجه لغة عربية بإدارة الزرقا الأزهرية ومدرب معتمد بمشيخة الأزهر.

ولاقت المشاركات استحسان الجميع وخصوصا بعد مشاركات الأطفال خصوصا أنها تحثهم على الاهتمام بحفظ وتلاوة وتجويد وتفسير القرآن الكريم وتشجيعهم عللا المشاركات بعد تكريم الفائزين.

وشارك ما يزيد عن 180 متسابقا في الموسم الثاني للمسابقة من مختلف الأعمار ومن القرية والقرى المجاورة، وقد تم تقسيم المسابقة لعدة مستويات حسب عدد أجزاء الحفظ لكل متسابق، حيث حصل على المركز الأول في حفظ القران الكريم كاملا وتجويده المتسابق عز الدين رضا، كما حصلت المتسابقة أسماء إبراهيم أبو مسلم على المركز الأول في حفظ وتلاوة وتجويد 20 جزءا من القرآن الكريم.