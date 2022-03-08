الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية فى مالى

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

وأسفر الحادث عن استشهاد اثنين وإصابة أربعة من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليًا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وتؤكد القوات المسلحة أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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