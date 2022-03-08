بسبب الرياح المدمرة والأمطار.. إخلاء جديد لسكان «سيدنى»

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الأوامر التي صدرت لآلاف السكان في جنوب غرب سيدني بإخلاء منازلهم خلال الليل مع هطول الأمطار الغزيرة على الأنهار، ووجود مخاطر فيضانات جديدة في أماكن بعيدة مثل إيلاوارا وكيمبسي في شمال نيو ساوث ويلز.

وقالت الصحيفة إن دائرة الطوارئ الحكومية أصدرت أوامر إخلاء لعدد "كبير" من السكان في حوالي اثنتي عشرة ضاحية من ضواحي سيدني، معظمها في منطقة نهر جورج، حيث يتأثر عشرات الآلاف من المواطنين.

وتابعت أنه إجمالاً، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية 54 أمر إخلاء في جميع أنحاء الولاية، ولديها 16 تحذيرًا بشأن الإخلاء المحتمل، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء بالمغادرة والتي تغطي ما يقدر بـ37530 شخصًا.



وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة لمنطقة تمتد من قرب تاري على الساحل الشمالي الأوسط تقريبًا إلى الحدود الفيكتورية في أقصى جنوب الولاية.

وقال المكتب إنه من المتوقع أن يتعمق نظام الضغط المنخفض ويتطور إلى ساحل شرقي منخفض بالقرب من ساحل هانتر هذا الصباح ويتتبع جنوبًا، وسيكون الساحل الشرقي الثاني منخفضًا في أقل من أسبوع وقد يجلب رياحًا مدمرة أكثر من الأسبوع الماضي.

وتابع المكتب: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة في منتصف الساحل الشمالي وهنتر وسيدني متروبوليتان وإيلاوارا والساحل الجنوبي وأجزاء من مناطق تابللاند الوسطى، ومن الممكن أن يتراوح إجمالي هطول الأمطار كل ست ساعات بين 70 مم و120 مم".

وأضافت أن المجاميع قد تصل إلى 150 ملم خلال تلك الفترة في حالة حدوث عواصف رعدية.

وأشار مكتب الأرصاد إلى أنه الأهم من ذلك، بالنظر إلى المراكز السكانية، فمن المرجح أن تكون ذروة هطول الأمطار في مناطق سيدني الحضرية وإيلاوارا والساحل الجنوبي.