الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أشرف صبحى: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغًا بالشباب والتعليم

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالشباب المصري وتطوير التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال حضور الوزير فعاليات المسابقة العلمية لكلية هندسة المطرية "Triple S"، والتي تقيمها أسرة "من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وتنطلق اليوم وتستمر على مدار أسبوع تحت شعار "مصر تبتكر".

وثمن وزير الشباب والرياضة الابتكارات العلمية التي يقدمها طلاب مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ذلك يعطي رسالة طمأنينة ودلالات واضحة لمستقبل باهر لمصر تحت قيادة الرئيس عيدالفتاح السيسي، مثنيًا على إبداعات الطلاب المشاركين في المسابقة العلمية.

وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الجامعات في تقديم أنشطة مشتركة تستهدف دعم الطلاب ورعاية المبتكرين والمبدعين منهم، متمنيًا للطلاب التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية، بما يساهم في تنمية المجتمع وتقدمه.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب، ويأتي تنفيذها لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

كما قال عميد كلية هندسة المطرية، الدكتور محمد حسنين ربيع، إن فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية في مجال الهندسة وتساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بمجال الإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل وأقوى المشاريع الممكنة التي يتم تصميمها وتنفيذها، ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، والعمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

وأوضح الدكتور كريم همام، رائد أسرة من أجل مصر، أن هذا العام يعد العام الخامس للمسابقة، ونتيجة لنجاحها وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، ستشهد المسابقة في موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر، وذلك لتبادل المعرفة والثقافات بين طلاب مصر في منافسة حضارية.

وزير الشباب والرياضة السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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