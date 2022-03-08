رئيس وزراء بولندا يدعو إلى تفكيك آلة الحرب الروسية

دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراويكي، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك آلة الحرب الروسية، وذلك قبيل زيارته إلى بريطانيا والنرويج وسط استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال موراويكي - حسبما ذكر راديو بولندا - إنه سيتحدث مع قادة بريطانيا والنرويج بشأن تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وسبل تدمير آلة الحرب الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا "لا يمكننا تفكيك آلة بوتين الحربية إلا من خلال عقوبات شديدة وحازمة".

وأضاف أن تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في زيارته إلى دولتي الناتو المهمتين.. مشيرا إلى أن الهدف من الجولة يكمن في "فرض عقوبات على روسيا على نحو يجعلها تعاني حقًا".

وتابع: سأتحدث عن إمكانية قطع التمويل عن روسيا، لافتا إلى أن الهدف هو استبدال النفط الخام والغاز الروسيين بشحنات من دول أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعث برسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن"، عبر فيها عن شكره على الإجراءات المتمثلة في حظر التصدير والعقوبات المالية على روسيا التي اتخذتها الحكومة الكورية الجنوبية بما يتعلق بأزمة أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي - حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها كوريا الجنوبية ستكون رسالة قوية لتأييدها لسيادة أوكرانيا.

وما زالت العمليات العسكرية الروسية - التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - على الأراضي الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.