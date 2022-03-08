الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغربية تُعلن إنشاء أول مصنع لتوليد الكهرباء من «القمامة» بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ممثلي شركة إنفنيتي للطاقة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آليات إنشاء أول مصنع لتوليد الكهرباء من القمامة بطاقة ٢٠ ميجا وات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.

وأبدي "رحمي" ترحيبه بالمشروع واستعداد المحافظة لتذليل كافة التحديات المحتملة في سبيل تنفيذه، لافتًا إلى أن توظيف المخلفات والقمامة في توليد الطاقة الكهربائية؛ يعد خطوة مهمة نحو الاستدامة والمحافظة على الموارد دون إهدارها. 
وأضاف المحافظ أن الغربية محافظة حبيسة ليس لها امتدادات توسعيه تسمح بإقامة مدفن صحي للنفايات، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة يومية للتخلص من النفايات عبر نقلها  للمدفن الصحي للنفايات بمدينة السادات والذي يبعد ١٢٠ كيلو متر عن المحافظة.

وعقب اللقاء توجه المحافظ والشركة إلى مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، لمعاينة قطعة الأرض المجاورة لمصنع المحلة والذي سيتم تخصيصها لإنشاء المصنع المقترح، رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وسعد نصر نائب رئيس مركز ومدينة المحلة.

الغربية تعلن اول مصنع لتوليد الكهرباء القمامة بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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