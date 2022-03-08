مصر تتراجع في معدلات الوفيات بكورونا (إنفوجراف)

شهدت معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا في مصر تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، أرجعه العاملون في القطاع الصحي إلى زيادة معدلات التلقيح بلقاح كورونا، والتي بلغت 50% للمواطنين فوق سن 18 عامًا.

وأعلن خالد عبد الغفار وزير الصحة عن انخفاض حالات الوفيات بفيروس كورونا إلى 41% مؤخرًا، بعد التوسع فى معدلات التطعيم والتس تستهدف الدولة وصولها إلى 70% من الفئات المسموح لها بالحصول على اللقاح خلال شهران.

ووصلت حالات الوفاة التي سجلتها مصر من بداية الجائحة في مارس 2020 وحتى الآن 24.222 حالة، فيما وصلت في العالم إلى 6 ملايين، ورغم تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى في تسجيل حالات الوفاة في الموجة الأولى لكورونا إلا أنها مع التوسع في عمليات التطعيم شهدت تراجعًا كبيرًا وهو ما استعرضته “الدستور” في السطور التالية بالتزامن مع التوسع في تلقيح المواطنين بلقاحات كورونا.

وأكد وزير الصحة أن مصر استطاعت توفير نحو 143 مليون جرعة، في الفترة من ديسمبر 2020 حتى 2 مارس 2022 من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك نحو 72 مليون جرعة حتى الآن، ساهمت فى تحصين نحو 50% من الفئات المستهدفة، مع تقديم نحو 1.1 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقى الجرعة الثالثة.

وشهدت مصر أقل معدل وفيات منذ بداية الجائحة في منتصف أغسطس الماضي فإنه مع نهاية الموجة الثالثة للفيروس تراجع فيها أعداد الوفيات إلى 5 حالات في اليوم، ولكن سرعان ما بدأت الأعداد في التزايد المستمر مع قدوم فصلي الخريف والشتاء وبداية الموجتين الرابعة والخامسة التي لم يشهدا أي تراجع في الوفيات إلا مع نهاية ذروة الموجة الخامسة في بداية الشهر الجاري.

في منتصف فبراير الماضي، سجلت مصر أعلى معدل يومي للوفيات حيث وصلت إلى 67 حالة في اليوم، ولكنها ظلت أقل من المعدلات التي سجلتها مصر في يونيو 2020 خلال الموجة الأولى للفيروس والتي وصل فيها معدل الوفيات 87 حالة.

وخلال الأسبوعين الماضيين – من الأسبوع الأخير من شهر فبراير والأول من مارس-، بدأت أعداد الوفيات في التراجع بالتزامن مع انتهاء ذروة الموجة الخامسة للفيروس، وبعد أن كانت الوفيات تسجل في اليوم الواحد 51 حالة، بدأت تتراجع تدريجيًا وسجلت في بداية مارس الجاري نصف عدد هذه الحالات وبلغت 22 حالة يومية.

وسجلت أقل معدل لها بعد انكسار ذروة الموجة الخامسة 10 حالات وفاة يومية، وظلت تتذبذب صعودًا وهبوطًا بين حاجر ال20 إصابة يومية خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأت أعداد الوفيات بالجائحة تتراجع منذ بداية ديسمبر الماضي، فرصدت منظمة الصحة العالمية تراجعا في عدد الوفيات العالمية بكورونا بنسبة 10% في نهاية ديسمبر الماضي، وقالت النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية: “انخفض عدد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء”.

واكتشف باحثون أنّ اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" لا تخفّف فقط من خطر الوفاة لدى الأشخاص الملقّحين، بل تجعلهم أقل عرضة للوفاة من أيّ سبب آخر في الأشهر التالية للتطعيم، وجاء في تقريرهم أنّه خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2020 ويوليو 2021، سُجّل انخفاضا في معدل الوفيات غير الناجم عن كوفيد بين متلقي اللقاح، بالمقارنة مع الأشخاص غير المحصّنين، وذلك بعد مواءمة العمر، والجنس، والعرق، والإثنية، وموقع الدراسة.