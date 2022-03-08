مؤشرات بورصة الكويت تواصل الصعود مع ارتفاع أسعار النفط

واصلت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت مرتفعا 1.13 بالمئة إلى 8707.39 والمؤشر العام للسوق 0.92 في المئة إلى 7934.39 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.06 بالمئة إلى 6645.47 نقطة.



وبلغ سعر برميل النفط الكويتي ليوم الإثنين 127.7 دولار.



وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.2 بالمئة وكيبكو 5.4 بالمئة والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.3 بالمئة وبنك بوبيان 6.1 بالمئة وسهم البورصة 2.2 بالمئة.



وانخفض سهم شركة طيران الجزيرة 3.8 بالمئة بعد أن أعلنت عن "زيادات طفيفة" في أسعار تذاكرها بسبب الصعود الكبير لأسعار النفط.



وبلغت القيمة المتداولة 73 مليون دينار وكمية الأسهم 248.6 مليون سهم.

واستهلت أسعار النفط تعاملات اليوم ، بارتفاع جديد، في ظل تصريحات المسئولين الأمريكيين عند دراسة إمكانية فرض حظر على تصدير روسيا للنفط والغاز الطبيعي في إطار سلسلة العقوبات الأمريكية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة لبورصة نيويورك للسلع إلى أكثر من 121 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ 2008.

وما زالت تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا تؤثر على أسواق السلع في العالم بدءًا من القمح وحتى النيكل والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت الأسعار، مما يهدد الاقتصاد العالمي بموجة تضخم قوية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس قبل الماضي، في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون وبنوك الاستثمار على استمرار ارتفاع الأسعار.