الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس «الأسقفية» يهنئ جموع النساء بيوم المرأة العالمي

سامي فوزي
سامي فوزي

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع النساء بيوم المرأة العالمي مؤكدًا على تقديره للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في الكنيسة والمجتمع.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم: “يذكرنا اليوم العالمي للمرأة بالنعم غير المنظورة كعطاء الأم والأخت والزوجة في حياتنا وهي من دلائل محبة الله لنا”.

وأكد رئيس الأساقفة أن المرأة المصرية تلعب دورًا مميزًا في التاريخ الاجتماعي والسياسي للوطن وهو ما سجلته المعابد الفرعونية في عصور ما قبل الميلاد وما سجلته الكنيسة الأولى في العصور المبكرة ثم استمرت تلك المسيرة في عالمنا المعاصر فلا يخلو عصر من إسهام مميز للنساء.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن المرأة في الكنيسة تقدم خدمات روحية واجتماعية مؤكدًا على دورها الفعال في خدمات الأطفال وكبار السن.

 

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