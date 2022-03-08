«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بِشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه على خلفية حادث مرورى مع قائدى سيارة أخرى وسرقة هاتفه المحمول وراتبة الشهرى وتحرير محضر بالواقعة.

و بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدقى بالجيزة بلاغ من أحد المواطنين مراسل بإحدى القنوات الإخبارية "المجنى عليه المعنى بالخبر" ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم اصطدم بإحدى السيارات "لا يعلم بياناتها أو قائدها" من الخلف بدون قصد ، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارته ، وعقب ذلك فوجئ بقائدها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته مما دعاه لترك السيارة والهرب من مكان الواقعة.

بالانتقال بصحبة المُبلغ عُثر على سيارته بمكان الواقعة ، وأضاف بعدم عثوره على هاتفه المحمول وبعض المتعلقات الشخصية .. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة "قيادة أحدهما" وبها آثار إصلاح ، و مواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأن أحدهما هو محدث إصابة المجنى عليه ، كما تم بإرشاد هما ضبط المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ (الهاتف المحمول – مفتاح سيارته- رخصتى القيادة والتسيير – كارنية تحقيق شخصية خاص به ) المستولى عليهم.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.