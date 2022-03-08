الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بِشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه على خلفية حادث مرورى مع قائدى سيارة أخرى وسرقة هاتفه المحمول وراتبة الشهرى وتحرير محضر بالواقعة. 

و بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدقى بالجيزة بلاغ من أحد المواطنين مراسل بإحدى القنوات الإخبارية "المجنى عليه المعنى بالخبر" ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم اصطدم بإحدى السيارات "لا يعلم بياناتها أو قائدها" من الخلف بدون قصد ، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارته ، وعقب ذلك فوجئ بقائدها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته مما دعاه لترك السيارة والهرب من مكان الواقعة.

 بالانتقال بصحبة المُبلغ عُثر على سيارته بمكان الواقعة ، وأضاف بعدم عثوره على هاتفه المحمول وبعض المتعلقات الشخصية .. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة "قيادة أحدهما" وبها آثار إصلاح ، و مواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأن أحدهما هو محدث إصابة المجنى عليه ، كما تم بإرشاد هما ضبط المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ (الهاتف المحمول – مفتاح سيارته- رخصتى القيادة والتسيير – كارنية تحقيق شخصية خاص به ) المستولى عليهم. 

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

سرقة بالاكراه الداخلية وزارة الداخلية شخصية مركز شرطة عرض المواطنين قسم شرطة الدقي واقعة سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الإعلام السعودى يسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى للرياض

مصر تسجل تقدمًا بريادة الأعمال النسائية في المنطقة الأورومتوسطية

الجزائر: الدور الاجتماعي للدولة منصوص عليه منذ بيان انطلاق الثورة التحريرية

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟