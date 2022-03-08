تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة"تاكسى" بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - 2هاتف محمول ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف "، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب"الخطف"بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته ، كما إعترف بارتكاب عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.