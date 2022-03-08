الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأجهزة الأمنية بأسوان تنجح في مداهمة وكر للمخدرات ومقتل التاجر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شهدت قرية الخور بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، مداهمة أمنية لقوات الأمن المركزي بالتنسيق مع رجال البحث والامن العام لوكر مخصص لتجارة المخدرات. 

وتبادلت القوات اطلاق النار مع عدد من المتواجدين بوكر بيع المخدرات، ما أسفر التبادل عن مقتل تاجر مخدرات وإصابة تاجر آخر وضبط ثالث. 

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية، والمصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تم التحفظ علي الشخص الثالث بعد إلقاء القبض عليه لبدء التحقيق معه. 

وأسفر التفتيش داخل وكر المخدرات بقرية الخور بمركز كوم أمبو، وعقب عملية المداهمة، عن ضبط عدد 2 بندقية آلية، وطبنجة وكمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة. 

يذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان العديد من الشكاوي من  اهالي قرية الخور والقري المجاورة لها، بشان المضايقات التي يواجهوها بسبب تواجد وكر المخدرات بمحيط القرية. 

أسوان مخدرات قوات الأمن تاجر مخدرات تجارة المخدرات محافظة أسوان الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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