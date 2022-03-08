الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة في يوم الشهيد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول/ محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة فـى مناســــبة الاحتفال "بيوم الشـــهيد"  أن نعرب لســـيادتكــــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيـــات بــــدوام التوفيـق والســـــداد.

إن مسيرة الوفاء والعطاء لشهدائنا الأبرار ستبقى .. خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال .. الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. كملحمة تُجسد نضالهم الوطني العظيم.

حفــظ الله قواتنا المسلحة ورعـــــى أبطالــــــها ورحم شهداءنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الأمــــن والتقـــــدم والرخــــــاء .

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق/ أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-
يسرنى وهيئة الشــرطة فـــى مناســبـة الاحتفـال "بيوم الشــــهيد" 
أن نذكر بكل إعزاز والتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفدى وترابه المقــدس وسطـــروا صفحـــات مضــيئة وحـــافلة بأروع التضحيات .

حفــظ الله قواتنا المسلحة ورعـــــى أبطالــــــها ورحم شهداءنا الأبرار، وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الاستقرار والرخاء.

وكل عام وسيادتكم بخير. 

القوات المسلحة وزير الداخلية وفاء الانتاج الحربى للقوات المسلحة يوم الشهيد محمود توفيق اللواء محمود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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