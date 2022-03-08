الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شارك بحرب الشيشان وقتل في أوكرانيا.. أبرز المعلومات عن الجنرال الروسي فيتالي جيراسيموف

الجنرال الروسي فيتالي
الجنرال الروسي فيتالي جيراسيموف

أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل الجنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين، في التقرير التالي ترصد الدستور معلومات حول فيتالي جيراسيموف.

- ولد يوم 9 يوليو 1977 .

- كان قائدًا للقوات البرية العسكرية الروسية.

- وقت وفاته كان يشغل منصب  رئيس أركان ونائب أول لقائد جيش الأسلحة المشتركة 41.

- تخرج جيراسيموف من مدرسة القيادة العليا للدبابات في كازان عام 1999 ومن أكاديمية الأسلحة المشتركة التابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي في عام 2007. 

- شارك في حرب الشيشان الثانية والعملية العسكرية الروسية في سوريا.

- حصل على ميدالية "عودة القرم".

- في عام 2016 ، تم تكليفه بقيادة لواء البندقية الآلية المنفصلة من جيش الأسلحة المشترك ومقره أليسك .

- أبرز القادة العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا

 كانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد أفادت أن 3 ضباط آخرين قتلوا في المعارك مع القوات الأوكرانية،  بخلاف فيتالي جيراسيموف وهم المقدم دينيس جليبوف والمقدم ديمتري سافرونوف وكونستانتين زيزيفسكي.

وسبقت وقالت  هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها استعادة السيطرة على منطقة تشويف قرب خاركيف، حيث أوقعت خسائر كبيرة في صفوف  القوات الروسية وخلال المعركة قتل ضابطان كبيران هما سافرونوف قائد اللواء الـ41  المحمول جوا، وجليبوف نائب قائد اللواء الحادي عشر المحمول جوا.

أما  العقيد زيزيفسكي، قائد فوج الهجوم الجوي 247، وهي فرقة محمولة جوا، فقد لقى مصرعه أثناء القتال في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في أوكرانيا.

المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال فيتالي جيراسيموف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا روسيا ​أوكرانيا موسكو

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