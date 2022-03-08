السيدة انتصار السيسي: المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية فخر وتقدير إلى نساء مصر بمناسبة ليوم العالمي للمرأة.

و قالت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة، تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة".