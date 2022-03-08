الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتي: المرأة اللبنانية تمثل رمز النضال والكفاح في ظل الظروف العصيبة بلبنان

ميقاتي
ميقاتي

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المرأة اللبنانية أن تظل كما كانت على الدوام في الصفوف الأولى للعمل والمواجهة، مشددا على ضرورة أن تبقى على إيمانها وتقوي عزيمة كل من حولها، ليتجاوز اللبنانيون معًا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان.

جاء ذلك في رسالة له اليوم لتهنئة المرأة اللبنانية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدا أنها تمثل رمز النضال والكفاح وخصوصا في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.

وقال ميقاتي إن من يعتقد أن للمرأة يوما واحدا في السنة لتكريمها وتقديرها فهو مخطئ، موضحا أنها رفيقة الدرب على الدوام وشريك أساسي في مشوار الحياة، ومشددا على أن دور المرأة يجعل المجتمع أكثر قوة في مواجهة كل التحديات.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن لبنان لا يقبل أي اعتداء على سيادة أي دولة وسلامتها، والمشكلة بين روسيا وأوكرانيا تحل بالمفاوضات.

جاءت تصريحات ميقاتي خلال استقباله  الإثنين في السراي الحكومي في بيروت، وفداً من "حزب الشعب الأوروبي" برئاسة النائب الفرنسي في المجلس الأوروبي فرانك بروست، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة وزراء لبنان.

وأكد ميقاتي "أن لبنان الذي عانى من اجتياحات وحروب على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يقبل أي اعتداء على سيادة أي دولة وسلامتها، ويعتبر أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية".

 وبعد اللقاء، قال النائب الفرنسي بروست إن "زيارتنا للبنان تتمحور حول درس الإمكانات المتوافرة لدى أوروبا من أجل مساعدة أصدقائنا اللبنانيين بشكل أفضل، في ظل تحديات جيوسياسية راهنة تجعل الوضع في أوروبا أكثر حساسية، خصوصاً في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته على أوروبا، وهي تداعيات بدأت تظهر بشكل مباشر على مسألة الأمن الغذائي في لبنان".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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