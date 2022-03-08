الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجموعة الأزياء المصرية تفتتح قمة «فوربس» العالمية

ماري لويس، مصممة
ماري لويس، مصممة الأزياء العالمية

أعلنت ماري لويس، مصممة الأزياء العالمية ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مجموعة الأزياء المصرية، هي التي تفتتح مؤتمر "فوربس" من بين 7 مصممين مشاركين، هذا  الحدث الأكبر في العالم بمشاركة قيادات نسائية بارزة في الاقتصاد والسياسة والأعمال.

وتمثل ماري لويس مصر وشمال أفريقيا في المؤتمر. ويشارك في هذا الحدث 500 سيدة من أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، و جار عرض تصميمات إبداعية للمشاركين، حيث قررت "فوربس" الاستعانة بالشابات المبدعات والرموز ذوي الخبرة لإنشاء أكبر حدث عالمي للسيدات.
وتلقت ماري لويس الدعوة من  African Fashion International (AFI)، للمشاركة في قمة 30/50، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي كممثل مصر وشمال إفريقيا، وأنها تشارك بعرضها في افتتاح قمة فوربس 50/30  ضمن عروض أزياء لمصممين من 7 دول من كل من الامارات وشرق وغرب وجنوب وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى إيران والولايات المتحدة الامريكية.

قمة فوربس 50/30 تقام في الإمارات وهي قمة عالمية غير مسبوقه تجمع قيادات نسائية من جميع انحاء العالم  من مجالات عديدة مثل الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا وريادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في مكان واحد، يلتقون فيها مع الشابات من المهتمات بهذه المجالات.

تهدف القمة إلى نقل ومشاركة خبرات القيادات النسائية، والعمل على تمكينهن في كافة المجالات، ولخلق علاقه تعاون تجمعهن إلى الأبد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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