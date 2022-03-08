الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مكرم: القيادة السياسية وجهت بتوفير كل بدائل للحفاظ على مستقبل طلابنا بأوكرانيا

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة  الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق "زووم"، مع عدد من ممثلي الجالية ومجموعة من الطلبة الدارسين بالمدن الأوكرانية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، في ضوء التواصل المستمر لمتابعة موقف أبنائنا في أوكرانيا. 

وفي مستهل اللقاء، قامت السفيرة نبيلة مكرم بالاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية والطلبة المصريين في مدينتي سومي وخيرسون بسبب توتر الأوضاع في هاتين المدينتين، كما أخذت تتحدث مع عدد من أبناء الجالية من كل الشرائح للاطلاع على الصعوبات التي تواجههم وآخر التطورات وموقف الممرات الآمنة.

وجددت وزيرة الهجرة التأكيد على أن الحفاظ على حياة أبناء الجالية المصرية له الأولوية القصوى، كما شددت على متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار توجيهات بدراسة موقف الطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على مستقبلهم العلمي في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات في الأحداث الراهنة.

كما استعرضت الوزيرة أهمية التسجيل في الاستمارة الموحدة للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، التي تم طرحها بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة، لافتة إلى أن ١٩٠٠ طالب مصري من الدارسين في أوكرانيا قاموا بالتسجيل فيها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التي يقيم فيها في أوكرانيا، وما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مؤكدة أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين في أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها، حيث إنها متاحة الآن عبر رابط التسجيل: 
‏https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8

وفي ختام اللقاء، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر لممثلي الجالية على جهودهم الفائقة في الوقت الراهن، وأعربت عن فخرها بهم وبعزيمتهم وصبرهم وقوة تحملهم في هذه الظروف، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان.

السفيره نبيله مكرم زووم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ممثلي الجالية المدن الأوكرانية مساعد الوزيرة لشئون الجاليات الطلبة الدارسين

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