محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ويشدد على تكثيف أعمال إزالة الإشغالات والمخالفات

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات، وإعداد تقارير أسبوعية تتضمن مستجدات العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على منع تواجد الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التهاون مع المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير أعمال منظومة النظافة وإزالة الاشغالات بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ مع رؤساء الأحياء، الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجارية، موجها بسرعة إنجاز الأعمال و تطوير مستوى العمل والأداء، كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتًا لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء الاشغالات التي تشوه المظهرالحضاري.