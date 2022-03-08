الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يانيك: صندوق المناخ يدعم مصر لتنفيذ خططها القومية للتصدى للتغيرات المناخية

الموتمر
الموتمر

أكد يانيك جليماريك، Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التى تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويقوم الصندوق بالعمل مع عدد من البنوك حول العالم، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات والمبادرات البيئية حول العالم وخاصة فى مجال التغيرات المناخية، حيث يتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم  في المجالات البيئية المختلفة.

وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التى تتضمن مجالات مختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الاستثمارية التى يمكن تمويلها، والتى ستساهم فى دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيراً إلى سعى الصندوق إلى تحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء.

وذلك خلال عقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر  لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية وذلك فى إطار زيارة يانيك لمصر التى  تتضمن عقد عدد من الإجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق ، استعداداً لإستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات  المناخية COP27.

واتخذت الدولة عهدًا جديدًا بتقديم خطة خضراء تهدف إلى إنقاذ البيئة مما أصابها من تلوث على مدار عقود، والعودة بها إلى مصادر الطاقة الطبيعية الآمنة عليها الداعمة لتنميتها، واتخذت في سبيل ذلك خطوات ثابتة من خلال العديد من المشروعات الصديقة للبيئة التي تتوائم مع الحفاظ عليها وتقليل الانبعاثات بها لذا سميت "بالمشروعات الخضراء".

إذ بلغ عدد المشروعات الخضراء المُدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.

 أما عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، فجاءت تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2 في العام الأول منها 22/2023، وذلك حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر صندوق المناخ الأخضر أول مؤسسة تمويلية تمويل المشروعات الخضراء

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وائل لطفي

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