الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاملان وراء ترويج 30 طربة لمخدر الحشيش في سوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس عاملين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في لترويج 30 طربة من مخدر الحشيش، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج مفادها قيام عاملين بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على المتعاطين، المراكز المجاورة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكاشف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته.

وتم استهداف المتحري عنهما "م" 22 سنة عامل وك. ن 21 سنة عامل ويقمان بدائرة المركز وتم ضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما "30 " طربه لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي " 3 كيلو جرام " 2 " هاتف محمول، دراجة بخارية جارِ فحصها".

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين المحمول للإتصال بعملائهما والدراجة البخارية للتنقل بها تم تحرير المحضر اللازم. 

 

حريات المباحث مخدر الحشيش سوهاج النيابة العامة في سوهاج عاملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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