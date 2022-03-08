الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس عاملا تورط بسرقة محطة وقود بأسيوط

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في أسيوط، اليوم الثلاثاء، حبس عامل ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محطة وقود يعمل بها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوقوع حادث سرقة داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز، وما قرره عامل بالمحطة ، وآخر حارس، بأنهما حال تواجدهما بالمحطة عملهما فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون مركبة توك توك، بدون لوحات معدنية.

وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية واستولوا على الخزينة الخاصة بالمحطة وبداخلها مبالغ مالية، وكذا الهاتف المحمول الخاص بأحدهما ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، من بينهم عامل سابق بالمحطة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم “3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، عتله حديدية، مركبة توك توك بدون لوحات”.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالمحطة قام بالاتفاق مع أحد المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين مركبة توك توك قيادة أحدهم، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة.

وعقب وصولهم للمحطة إنتظر أحدهم بمركبة التوك توك وتمكن الباقيين من الدخول لمكتب المحاسب بالمحطة وهددوا عامل المحطة ، وإستولوا على هاتفه المحمول والخزينة ولاذوا بالهرب.

وعقب ذلك تمكنوا من فتح الخزينة بإستخدام العتلة المضبوطة وإستولوا على مبلغ مالى، وتخلصوا من الخزينة والهاتف بإلقائهما بأحد المجارى المائية.

كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم بإرشادهم ضبط الخزينة بمكان إلقائها.

تحريات المباحث سرقة المداخل والمخارج اسيوط حبس عامل

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