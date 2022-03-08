الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة

مباراة
مباراة

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استعدادهم؛ لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة كروية مثيرة بالدوري العام، خاصة مع اصطدام أقوى خط هجوم بأقوى خط دفاع فى المسابقة المحلية.

وشكلت الأطقم الأمنية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير، وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع، من خلال الانتشار الأمني.

يمتلك فريق بيراميدز أقوى خط دفاع فى مسابقة الدوري العام، فلم تستقبل شباكه الموسم الجاري سوى 5 أهداف فقط، خلال 10 مباريات خاضها بالمسابقة، كما يمتلك شريف إكرامي حارس عرين بيراميدز أعلى نسبة شباك نظيفة برصيد 6 مباريات من أصل 8 تولى فيها حراسة مرمى فريقه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل النادى الأهلي المباراة بأفضلية هجومية كبيرة، فى ظل امتلاكه أقوى خط هجوم فى الدوري، حيث سجل لاعبو الأهلي 27 هدفاً فى 9 مباريات بالدوري، ويأتي فى المركز الثاني بيراميدز والزمالك برصيد 20 هدفاً لكل فريق.

ووصل الاهلى إلى فوزه رقم 200 فى كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي و السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وزارة الداخلية استاد السلام بيراميدز مباراة الاهلى تأمين المسابقة المحلية

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