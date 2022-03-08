«بيزنس ستاندرد»: بنجلاديش تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

ثمنت صحيفة "بيزنس ستاندرد" البنجلاديشية، إعلان شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية، انطلاق خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش الشهر المقبل، معتبرة أن الخطوة تأتي في الوقت الذي اتفقت فيه حكومة بنجلاديش مع الحكومة المصرية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأبرزت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، تأكيد وزير دولة بنجلاديش أن حكومة بلاده تبحث مع الحكومة المصرية توقيع اتفاقية تجارة حرة لإلغاء الرسوم الجمركية بما سيرفع من التجارة البينية، معتبرة أن الخطوة من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ولفتت الصحيفة، إلى اهتمام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية شهريار علام بالسعي لدفع مستوى عمق التجارة البينية والعلاقات السياسية والتاريخية بين مصر وبنجلاديش إلى الأمام، مشيرة إلى تنوع المزيج السلعي للتجارة المشتركة بين البلدين.

وأشارت إلى لقاء علام الأخير بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، ونقلت عن الأخير قوله أن الميزان التجاري بين مصر وبنجلاديش وصل الي 132.5 مليون دولار فقط خلال عام 2020 ويميل لصالح الجانب المصري بإجمالي صادرات وصل إلي حوالي 88 مليون دولار.

وبينت أن أهم الصادرات المصرية لأسواق بنجلاديش تركزت في القطن الخام وبعض أصناف الفاكهة والخضروات والملابس الجاهزة والبذور النباتية وبعض الصناعات الكيميائية بينما تركزت الواردات المصرية من أسواق بنجلاديش في أدوات المائدة وبعض أصناف الملابس الجاهزة.

واعرب علام خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بتنمية كافة العلاقات الاقتصادية مع مصر لما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع ونمو مستمر، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في وضع الاقتصاد المصري على قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية في القارة الإفريقية.