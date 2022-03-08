الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يطلق فعاليات برنامج ريادة الأعمال بتدريب ١٣٦ ألف سيدة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج ريادة الأعمال الذى يستهدف تدريب ١٣٦ ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، أن البرنامج يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال والابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات؛ بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة، وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، وذلك على مستوى ٢٠ محافظة من محافظات حياة كريمة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

كما قام المجلس في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي، بعقد التجربة الميدانية الثانية للمرحلة الأولى من التطبيق الرقمي المخصص للمشروع، واستهدفت الميسرات والمشرفين الميدانيين للمشروع، وذلك بمركز العدوة بمحافظة المنيا، والتي تعد المحافظة الثانية لتجربة التطبيق الرقمي الميداني أرض الواقع، ووسط السيدات المستهدفات فعلياً بعد محافظة البحيرة. وقد شملت التجربة تسجيل بيانات السيدات المستهدفات، وشرح كيفية استخدام التطبيق كمرحلة أولى وتوضيح خطوات تسجيل الميسرات والمشرفين الميدانيين لبيانات السيدات.

وفى ذات السياق نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي “منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض”، والذى استهدف الميسرات والمشرفين الميدانيين بالمحافظات المستهدفة “المنيا- سوهاج- بني سويف- أسيوط”.

وأكدت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول بالمجلس، أن نقل الخبرات بين مشرفي الادخار والإقراض الرقمي بالشراكة مع البنك المركزي ومشرفي مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة يعتبر أحد أهم الإنجازات التي نسعى إليها لخلق كوادر جديدة قادرة على تحمل المسؤولية لتحقيق أهداف المشروع وخدمة أبناء وطنهم الغالي.

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