الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني يتعهد بمحاسبة كل شخص قتل مدنيين في بلاده

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة كل شخص قتل مدنيين في بلاده خلال العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب تلفزيوني وفقاً لصحيفة “ذا صن” الإمريكية : “رجل وامرأة وطفلان على الطريق مباشرة عندما كانوا يحاولون فقط الخروج من المدينة للهروب، الأسرة بأكملها ماتت، كم عدد هذه العائلات التي ماتت في أوكرانيا! لن نسامح. لن ننسى”.

وأضاف: “سنعاقب كل مَن ارتكب فظائع في هذه الحرب على أرضنا، سنجد كل شخص أطلق على مدننا وأهلنا”.

وووقع الرئيس الأوكراني، اليوم، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

كما دعا زيلينسكي، إلى تطبيق حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ومقاطعة النفط الروسي صادرات وواردات، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يتصرف بشكل أكثر حسمًا.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه “إذا لم تتخل روسيا عن خططها ضد أوكرانيا، فحينئذٍ ستكون هناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة وخطوات عقابية ضد الحرب ومن أجل السلام ومنها مقاطعة الصادرات الروسية”.

 

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وائل لطفي

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