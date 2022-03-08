الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وإسبانيا تبحثان تقديم مساعدات عسكرية دفاعية وإنسانية للشعب الأوكراني

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

بحثت الولايات المتحدة وإسبانيا تدابير لتقديم مساعدة عسكرية دفاعية، ومساعدات إنسانية قوية للشعب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزيرة الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والشؤون العالمية أنجيليس مورينو باو.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، دعمهما الراسخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وأدانا الهجوم الروسي المتعمد وغير المبرر لأوكرانيا وما نتج عنه من خسائر إنسانية مدمرة.

وناقشت "شيرمان" و "مورينو باو" العقوبات الاقتصادية الشاملة والمنسقة وضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وستواصل فرضها رداً على العملية العسكرية الروسية.

كما تطرقا إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ، بما في ذلك سبل تعزيز الديمقراطية وتوسيع التعاون الثنائي في أمريكا الوسطى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نشر 500 عسكري إضافيين في أوروبا لتعزيز أمن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرا إلى أن روسيا أقحمت في أوكرانيا بشكل شبه كامل القوات التي حشدتها في الأشهر الأخيرة عند الحدود.

وقال مسؤول رفيع في البنتاجون في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر في نهاية الأسبوع بنشر "500 عسكري في أنحاء عدة من أوروبا لتعزيز القوات المنتشرة هناك، موضحا أن "القوات الإضافية ستكون مخوّلة الاستجابة إلى البيئة الأمنية الحالية في ضوء العدوان الروسي المتجدد ضد أوكرانيا، وتعزيز الردع والقدرات الدفاعية للحلف الأطلسي خصوصا في جناحه الشرقي".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كل القوات المرسلة إلى أوروبا غير مفوّضة الانتشار في أوكرانيا أو الانخراط في النزاع الدائر في هذا البلد، ووصف الانتشار العسكري بأنه وقائي لبلدان حلف شمال الأطلسي، علما بأن أوكرانيا غير منضوية في الحلف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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