الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا

هيروكازو ماتسونو
هيروكازو ماتسونو

أكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن بلاه ستفرض مزيدًا من العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا؛ بسبب العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو -في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء- إنه في الوقت الذي تصعد فيه روسيا هجومها على أوكرانيا مع تورط بيلاروسيا بشكل واضح ستحظر اليابان تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروسيا.
وأضاف: "أمتنا ستواصل التعاون مع مجموعة الدول السبع والمجتمع الدولي من أجل تحسين الوضع".
وفيما يتعلق بإعلان روسيا -أمس- لقائمة الدول "غير الصديقة" بما في ذلك اليابان، تابع قائلا:"إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى موسكو في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن (طوكيو) صنفت وزارة الدفاع البيلاروسية وشركة تصنيع أشباه الموصلات العسكرية ومقرها (مينسك) باعتبارها خاضعة للعقوبات.
وانضمت اليابان إلى الدول الغربية التي فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وفي السياق نفسه، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي -في مؤتمر صحفي منفصل- إن بلاده ستواصل العمل مع الدول الأخرى لتعزيز الإجراءات المضادة ضد التحويلات المالية غير المشروعة، مثل تلك التي تستخدم العملات المشفرة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام مثل هذه المعاملات لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشار سوزوكي إلى أن حكومة بلاده ستعزز الجهود لضمان فعالية العقوبات؛ لفرض أقصى التكاليف على روسيا.

كما أعربت اليابان عن استعدادها للعمل مع دول مجموعة السبع من أجل حظر واردات النفط الروسي.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن وزير التجارة هاجيودا كويتشي قوله، اليوم الثلاثاء: "بينما يشدد المجتمع الدولي العقوبات ضد موسكو، فمن مصلحة اليابان أن تتعاون مع دول مجموعة السبع لضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة بأفضل ما يمكن".
وأضاف هاجيودا أن حكومته ستهدف إلى ضمان عدم تكبد الشركات اليابانية خسائر إذا ردت موسكو على العقوبات الاقتصادية.

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