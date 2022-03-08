ألمانيا تستضيف اجتماعًا لـ مجموعة السبع بشأن أوكرانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستستضيف اجتماعًا عبر الإنترنت لوزراء الزراعة من دول مجموعة السبع يوم الجمعة المقبلة، لمناقشة تأثير الهجوم الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي وأفضل السبل لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير قوله في بيان "توفير المواد الغذائية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي آمن ولكن يمكن توقع حدوث نقص أكبر في بعض البلدان خارج الاتحاد الأوروبي- خاصة حيث تسود الندرة بالفعل اليوم بسبب قضايا مثل الجفاف.. لا يمكن استبعاد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الدول الصناعية أيضًا".

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الأكثر تقدما هذا العام.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" تقول إنها لا تستهدف احتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والإمساك بمن تعتبرهم قوميين خطرين.

وتدرس الحكومة الألمانية إمكانية تقديم المزيد من مساعدات التسليح لأوكرانيا، التي تواجه هجومًا من روسيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف":"كل ما هو ممكن قيد الدراسة، لكن يجب أن يكون واضحًا دائما أنه لا ينبغي لنا إضعاف الجيش الألماني خلال ذلك. مهمتنا هي ضمان الدفاع الوطني ودفاع التحالف".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الصندوق الخاص المخطط إنشاؤه للجيش الألماني، والذي سيبلغ قوامه 100 مليار يورو، لا يتعلق بالتسليح، بل بالتجهيز، موضحة أن الأمر يدور حول أجهزة لاسلكية حديثة، وسترات واقية للجنود، وكذلك خليفة مقاتلات "تورنادو" أو مروحيات ودبابات.

وذكرت لامبرشت أنه بالـ 100 مليار يورو يمكن الآن أخيرا إجراء عمليات الشراء التي التزمت بها ألمانيا، وقالت: "لذا فإن الأمر لا يتعلق مطلقا بتلبية الأمنيات، بل بالقدرة على شراء ما هو ضروري على نحو مُلح الآن".