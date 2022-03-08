أمريكا تُجدد دعمها لأوكرانيا

جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر لأوكرانيا وإدانة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية.

جاء ذلك، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وناقش الجانبان، بحسب البيان "الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وجدد بلينكن "تضامن الولايات المتحدة الثابت مع الشعب الأوكراني الشجاع في مقاومة الهجمات الروسية المتعمدة وغير المبررة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا:"إننا قمنا بما تعهدنا به منذ أشهر، وهو تعزيز الأجنجة الشرقية للناتو كما أننا مستمرون في القيام بذلك من خلال نشر قوات إضافية من بينها قوات أمريكية في ليتوانيا ومقاتلات إف - 35 ومعدات مختلفة تم نشرها هنا وفي دول أخرى في منطقة البلطيق".

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس:"إننا حاولنا القيام بكل ما في وسعنا من أجل دفع روسيا إلى طريق دبلوماسي وطمأنتها من أي مخاوف يمكن أن تكون لديها من خلال الدبلوماسية والحوار"، مؤكدًا في الوقت ذاته الاستعداد بشكل كامل إذا اختارت موسكو طريق العدوان.

وتابع بلينكن أنه "تم بالفعل تقديم مساعدات إلى أوكرانيا وفرض عقوبات كبرى على روسيا واتخاذ إجراءات أخرى غير مسبوقة كان لها بالفعل آثار كبرى، من بينها انهيار الروبل وخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى الصفر وإغلاق أسواق المال وخروج شركات رائدة من روسيا".

وأردف أنه "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها فرض قيود على الصادرات خاصة على التكنولوجيا الهامة التي تحتاج روسيا إلى تحديثها في المستقبل من بينها قطاع الدفاع والطاقة"، مؤكدًا أن "هذه الخطوات ستؤثر بشكل كبير على موسكو".