تسجيل 23936 إصابة جديدة بكورونا في نيوزيلندا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 23 ألفا و936 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ تفشيه في البلاد إلى 264 ألفا و255 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 65 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 192 ألفا و579 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 71 ألفا و611 حالة.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية في نيوزيلندا (ميدسيف)، قد وافقت مؤقتًا على استخدام لقاح شركة نوفافاكس الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير المعني بمتابعة أزمة فيروس كورونا كريس هيبكنز،حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا الثلاثاء الماضي- إن "ميدسيف" وافقت مؤقتًا على استخدام هذا اللقاح، والمتوقع أن تصل أول شحنة منه إلى نيوزيلندا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن نيوزيلندا طلبت 10.72 مليون جرعة من اللقاح الأمريكي الصنع، الموفر تحت العلامة التجارية "نوفاكسوفيد".

ومن المقرر أن يكون لقاح "نوفاكسوفيد" متاحًا لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الأولى.

وقد خلصت الدراسة الأولى، التي أجريت على اللقاح في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن اللقاح يعمل على خفض حالات الإصابة بكورونا المصحوبة بأعراض بنسبة 90.4%.. كما أظهرت الدراسة الثانية، التي أجريت في بريطانيا، انخفاضًا مماثلًا في حالات الإصابة المصحوبة بأعراض، كما أوضحت أن نسبة فعالية اللقاح تبلغ 89.7%.

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم ضد "كوفيد-19" وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون، وذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة.