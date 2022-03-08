اليابان: مستعدون للعمل مع دول مجموعة السبع من أجل حظر واردات النفط الروسي

أعربت اليابان عن استعدادها للعمل مع دول مجموعة السبع من أجل حظر واردات النفط الروسي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وزير التجارة هاجيودا كويتشي قوله، اليوم الثلاثاء: "بينما يشدد المجتمع الدولي العقوبات ضد موسكو، فمن مصلحة اليابان أن تتعاون مع دول مجموعة السبع لضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة بأفضل ما يمكن".

وأضاف هاجيودا أن حكومته ستهدف إلى ضمان عدم تكبد الشركات اليابانية خسائر إذا ردت موسكو على العقوبات الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت روسيا أمس الاثنين، قائمة بما تصفه بالدول والأماكن “غير الصديقة” بما في ذلك اليابان.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن "موسكو مستعدة لامتناع أوروبا عن استيراد موارد الطاقة من روسيا، وتعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة".

وشدد على أن "التخلي عن استيراد النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية وسعر البرميل سيتجاوز حاجز الـ300 دولار"، مشيراً إلى أن في نفس الوقت تنفذ "غازبروم جميع التزاماتها التعاقدية لتوريد الغاز إلى أوروبا".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نوفاك، قوله: إن “روسيا لديها معلومات عن استفزاز وشيك ضد نظام نقل الغاز في أوكرانيا، وتعتبره خطيرًا، وروسيا غير مهتمة بمثل هذا الفعل ووفقًا لمعلوماتنا، يتم التحضير لاستفزاز ضد محطات ضخ الغاز، وأريد أن أحذر من هذا مسبقًا، فهو أمر خطير للغاية، وروسيا ليست مهتمة بذلك، نحن نفعل ما بوسعنا لمنع ذلك”.

وأوضح نوفاك: أن التصريحات حول هجمات القوات المسلحة الروسية على محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوكرانيا ليست صحيحة، وهي مجرد أكاذيب، حيث يعمل الجيش الروسي مع الأخصائيين الأوكرانيين، ويتم الحفاظ على التواصل المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.