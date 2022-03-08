الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير أرمينيا بالقاهرة: نقدر دور مصر في حفظ الاستقرار بالشرق الأوسط

سفير أرمينيا بالقاهرة
سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان

أعرب سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان عن تقدير بلاده لدور مصر الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مؤكدًا أن مصر هي القوة التي تعمل على الاستقرار وتسهم في تعزيز الأمن وتطويره في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأرمينيا الذي يوافق 9 مارس غدًا الأربعاء.

وأشاد السفير بدور مصر في مكافحة الإرهاب، ووساطتها في حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والأزمة الليبية وكذلك دورها في دعم أمن الطاقة من خلال منتدى غاز شرق المتوسط وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

وقال إنه يتم الإعداد حاليا لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المصرية – الأرمينية المشتركة، على الأرجح في النصف الثاني من العام بالقاهرة والتي تعتبر ذات أهمية خاصة لنا.

وأفاد بأنه من من المقرر تنظيم عدد من منتديات الأعمال المصرية – الأرمينية في مجالات التكنولوجيا العالية والسياحة والتعليم هذا العام، موضحًا أن الشركات الأرمينية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المعارض الصناعية في مصر، مؤكدا وجود الإمكانات الهائلة للتعاون في مجالي التكنولوجيا الفائقة والسياحة.

وأضاف أننا “نحتفل هذا العام بذكرى مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولكن العلاقات تعود تاريخها إلى آلاف السنين”، مؤكدًا أنه من المقرر تنظيم عدة فعاليات من بينها حفل الفرقة الأرمنية للإيقاع في 22 مارس الجاري ومؤتمر علمي مشترك في النصف الثاني من هذا العام.

وأكد بولاديان اهتمام أرمينيا بصفتها عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمواصلة بذل الجهود لمساعدة مصر في استكمال عملية صياغة وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد في أقرب وقت ممكن معربا عن اعتقاده بأن هذه الاتفاقية ستوفر فرصًا جديدة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أرمينيا ومصر.

وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وأن السفارة تبذل جهودا كبيرة لبلوغ هذا الهدف. معربا عن أمله أن تزيد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة في السنوات المقبلة.

وعن التعاون العلمي، قال إن هناك إطارا قانونيا للتعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية قائمًا على أساس اتفاقية التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين في مجالات الصحة والطب والصيدلة عام 1997، تلاها عدد من الاتفاقيات مشيرا إلى الاتصال الدائم والتعاون بين الهيئات الحكومية ذات الصلة في مصر وأرمينيا. 

وعن جائحة كوفيد -19، أشاد السفير بجهود مصر الدؤوبة للقضاء على الوباء والذي نتج عنه السماح للسائحين الأرمن بقضاء إجازاتهم في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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