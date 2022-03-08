اليابان: تجميد أصول 32 من المسؤولين والنخبة والأثرياء في روسيا وبيلاروسيا

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، تجميد أصول 32 من المسؤولين والنخبة والأثرياء في روسيا وبيلاروسيا أيضاً.

كما حظرت تصدير معدات تكرير النفط إلى موسكو والمواد ذات الأغراض العامة إلى بيلاروسيا من التي يمكن أن يستخدمها الجيش.

إلى ذلك، طالت العقوبات اليابانية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي يعتبر حليفا وثيقا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وداعما للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما ضمت لائحة العقوبات الجديدة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا.

بدورها، فرضت أستراليا اليوم أيضا عقوبات على بيسكوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

كذلك، شملت العقوبات 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا تجاوزت كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي على أراضي أوكرانيا.

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، تجميد أصول 32 آخرين من المسؤولين والنخبة والأثرياء في روسيا وبيلاروسيا أيضاً.

كما حظرت تصدير معدات تكرير النفط إلى موسكو والمواد ذات الأغراض العامة إلى بيلاروسيا من التي يمكن أن يستخدمها الجيش.

إلى ذلك، طالت العقوبات اليابانية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي يعتبر حليفا وثيقا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وداعما للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما ضمت لائحة العقوبات الجديدة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا.

بدورها، فرضت أستراليا اليوم أيضا عقوبات على بيسكوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

كذلك، شملت العقوبات 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا تجاوزت كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي على أراضي أوكرانيا.