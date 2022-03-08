الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة.. الحجار وهشام عباس ومدحت صالح نجوم مهرجان «أبيدوس للموسيقى والغناء» بسوهاج

نجوم مهرجان «أبيدوس»
نجوم مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء بمحافظة سوهاج، خلال الفترة من 10 الي 13 مارس الجاري.

 

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان بمحيط معبد أبيدوس بمركز البلينا، ويبدأ حفل الافتتاح فى تمام السادسة مساء بعد غد الخميس، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ويحيي الحفل النجم هشام عباس، برفقة فرقته الخاصة، ويقدم لجمهوره الصعيدى، نخبة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة.

.

برنامج حفلات المهرجان

ويشمل برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء، أشكال إبداعية متنوعة ويضم حفلين ضخمين بجانب حفل الافتتاح، حيث يحيي الليلة الثانية الفنان الكبير علي الحجار برفقة فرقته الخاصة، فيما يختتم فعاليات المهرجان النجم مدحت صالح يوم السبت المقبل الموافق 12 مارس، وتبدأ الحفلات فى تمام السادسة مساء.

ويأتى مهرجان «أبيدوس» ضمن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية فى المواقع الأثرية المختلفة ليُبرز الوجه الحضارى لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وخاصة في محافظات الصعيد، والذى بدأ بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي أقيم بمحافظة قنا الأسبوع الماضى، وأثبتت فعالياته قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

 

إجراءات أمنية واحترازية مشددة

وتقام الحفلات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعى ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان أبيدوس على الحجار ومدحت صالح وهشام عباس نجوم مهرجان أبيدوس إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا علي الحجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

أحمد عز يظهر بدور عامل بناء فى فيلمه الجديد «أخويا» (فيديو)

تحرك برلمانى حول إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية العلوم

الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع خطورة

جوجل: قراصنة إنترنت من روسيا يستهدفون أوكرانيا

اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا وكومنولث الدومينيكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران