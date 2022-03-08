لأول مرة.. الحجار وهشام عباس ومدحت صالح نجوم مهرجان «أبيدوس للموسيقى والغناء» بسوهاج

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء بمحافظة سوهاج، خلال الفترة من 10 الي 13 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان بمحيط معبد أبيدوس بمركز البلينا، ويبدأ حفل الافتتاح فى تمام السادسة مساء بعد غد الخميس، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ويحيي الحفل النجم هشام عباس، برفقة فرقته الخاصة، ويقدم لجمهوره الصعيدى، نخبة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة.

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برنامج حفلات المهرجان

ويشمل برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء، أشكال إبداعية متنوعة ويضم حفلين ضخمين بجانب حفل الافتتاح، حيث يحيي الليلة الثانية الفنان الكبير علي الحجار برفقة فرقته الخاصة، فيما يختتم فعاليات المهرجان النجم مدحت صالح يوم السبت المقبل الموافق 12 مارس، وتبدأ الحفلات فى تمام السادسة مساء.

ويأتى مهرجان «أبيدوس» ضمن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية فى المواقع الأثرية المختلفة ليُبرز الوجه الحضارى لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وخاصة في محافظات الصعيد، والذى بدأ بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي أقيم بمحافظة قنا الأسبوع الماضى، وأثبتت فعالياته قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

إجراءات أمنية واحترازية مشددة

وتقام الحفلات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعى ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.