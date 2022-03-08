الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف أعمال فى موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية مغلق من 2018

التجارب النووية بكوريا
التجارب النووية بكوريا الشمالية

قال محللون في الولايات المتحدة، إن صور أقمار صناعية تجارية أظهرت أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في عام 2018.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال متخصصون في مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا، إن صورًا التقطتها أقمار صناعية يوم الجمعة أظهرت بوادر أنشطة في الموقع، ومنها تشييد مبنى جديد، وإصلاح مبنى آخر.

وجاء في التقرير: "تظهر أعمال البناء والاصلاحاتأن كوريا الشمالية اتخذت قرارًا ما بشأن موقع التجارب".

وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت الموقع المسمى بنجي- ري عام 2018 عندما أعلنت من جانب واحد وقفًا مؤقتًا للتجارب على الأسلحة النووية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال إن الوقف لم يعد ملزمًا في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.

وأكد خبراء مركز جيمس مارتن، أن التغيرات التي طرأت على الموقع حدثت خلال الأيام القليلة الماضية وما زال من الصعب التحديد على وجه الدقة ماذا يُبنى ولأي غرض.

وجاء في التقرير :"من المحتمل أن كوريا الشمالية تعتزم جعل الموقع في حالة استعداد لإجراء تفجيرات نووية"، لكن الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق شهورًا وربما سنوات كي يكون الموقع مستعدًا لتفجيرات نووية.

وتوقفت المحادثات الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى منذ عام 2019.

غلق نووي كوريا الشمالية الشمالى شمال تجارب مالي

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