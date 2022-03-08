الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. محمد يونس يعلن انضمامه لـ«suits بالعربى»

محمد يونس وآسر ياسين
محمد يونس وآسر ياسين

أعلن الفنان محمد يونس، عن إنضامه لقائمة أبطال مسلسل suits بالعربي، ليخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، برفقة عدد كبير من أبطال العمل من بينهم الفنان أحمد داود، والفنان آسر ياسين، وعدد كبير من نجوم الفن.

 

وتابع يونس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هكون موجود في مسلسل سوتس Suits رمضان 2022 إن شاء الله، ومبسوط جدًا بهذه الخطوة الهامة، وأتمنى إن الناس تحب الشخصية التي سأقدمها". 

أحمد داود و محمد يونس

وأكد الفنان محمد يونس، أن شخصيته في مسلسل suits بالعربي والذي سيخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2022، ستكون جديدة ومختلفة عن باقي أعماله الفنية السابقة التي قدمها سواء كان ضمن الموسم الرمضاني أو خارجه، خاصًة بعد خوضه رمضان الماضي ومشاركته ضمن أبطال مسلسل وملحمة الاختيار. 

محمد يونس وآسر ياسين

مسلسل سوتس

وخلال الساعات الماضية أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «سوتس» بوسترا دعائيا تصدره النجمان آسر ياسين وأحمد داود، البوستر الدعائي لمسلسل «سوتس بالعربي» الذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المسلسل الجديد يتواجد الفنانان أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، واللذين يتعرفان على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

أبطال مسلسل «سوتس» بطولة آسر ياسين


جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل «سوتس» بجوار الفنان آسر ياسين كلا من: الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كلا من: ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس بالعربي مسلسلات رمضان 2022 Suits بالعربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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