الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق موريتانى إسبانى أوروبى لمواجهة «الهجرة غير الشرعية»

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

وقعت الشرطة الموريتانية ونظيرتها الإسبانية على بروتوكول للتعاون المشترك في مجال محاربة “الهجرة غير الشرعية”.


وذكر بيان للحكومة الموريتانية أن الاتفاق وقعه المدير العام للأمن الموريتاني الفريق مسقارو ولد سيدي وعن الشرطة الوطنية الإسبانية مديرها العام فرانسيسكو بارادو وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا اكريفيلي جونس.


وخصص للمشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق 4.5 مليون يورو ويهدف أساسا إلى القضاء وبشكل فعال على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين ودعم القوات الأمنية الموريتانية في كافة المجالات ذات الصلة بمواجهة هذه الظاهرة.


وقال الفريق مسقارو ولد سيدي المدير العام للأمن الموريتاني إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تشكل تحديا كبيرا لموريتانيا كدولة عبور فحسب ولكن أيضا بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرين.


من جانبه، قال المدير العام للشرطة الوطنية الإسباني إن المشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق سيشكل إضافة نوعية لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.


وأضاف أن أسبانيا ومن خلالها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتقاسم التحديات مع موريتانيا وهي التحديات الأمنية التي يواجهها.

الاتحاد موريتانيا المهاجرين المستقبل الاتحاد الأوروبي قوات الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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